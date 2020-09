Gervinho resta o va al Benevento? Alla fine Bruno Alves tornerà in Portogallo? Il gioiello dell'Inter Esposito approderà a Parma per Darmian? Liverani giocherà con il trequartista? Per avere le risposte a questi e ai tanti altri quesiti del mercato del Parma non si deve fare altro questa sera che seguire, dalle ore 21,00, su 12 Tv Parma la prima puntata di 'Calciomercato'.

In attesa che riparta il campionato di serie A, debutto per i crociati lo ricordiamo fissato con il Napoli, Marco Balestrazzi, con i suoi ospiti, è pronto a raccontarvi tutte le trattative dei gialloblù di Fabio Liverani, quasi minuto per minuto.

Parte infatti la nuova stagione della rubrica che proprio da oggi, per due settimane, ogni lunedì e giovedì, farà il punto su acquisti e cessioni. A raccogliere pareri, informazioni e spunti la redazione sportiva di 12 Tv Parma con in cabina di regia Marco Balestrazzi, affiancato ogni puntata da tanti ospiti, in studio e in collegamento.

Si parte, come detto, questa sera alle ore 21 e come sempre saranno anche i tifosi da casa a dire la propria inviando sms e whatsapp al 333-9200170.

12Tv Parma ore 21,00