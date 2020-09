Caffe' della Versiliana

Alla scoperta degli Itinerari medicei in Toscana, tra magnificenza, curiosità e misteri di una grande famiglia.

Se ne parlerà al Caffè de La Versiliana con Paolo Chiappini direttore di Fondazione Sistema Toscana e Patrizia Vezzosi, curatrice del progetto “Le Vie dei Medici in Toscana”, questa sera alle ore 21,00 su 12Tv Parma

In Toscana l’impronta lasciata dai Medici è immensa. Oltre che fautori della creatività artistica ed infaticabili collezionisti, i Medici furono promotori di innumerevoli interventi territoriali il cui denominatore comune è la rappresentazione del potere mediceo.

Tanti saranno i percorsi illustrati nel corso dell’incontro al Caffè condotto da Fabrizio Diolaiuti facenti parte del progetto “Le Vie dei Medici in Toscana”, promosso da Toscana Promozione Turistica, Comune di Cerreto Guidi, condiviso da Italia Nostra, sostenuto da ANCI, UNPLI Toscana e FEISCT: da Firenze, Capitale del Granducato, dove è emblematico il Percorso del Principe, agli interventi idraulici come il Canale dei Navicelli, alla fondazione di Cosmopolis (1548), oggi Portoferraio, dall’espansione del sistema siderurgico alle numerose bonifiche e creazioni di latifondi, fino al sistema difensivo, alle Ville, fontane e acquedotti. Sulle tracce dei Medici si sviluppano oggi in Toscana tantissimi itinerari tematici, cammini ed eventi che fanno della Toscana, una meta unica e inimitabile.

12Tv Parma martedì ore 21,00