Domani sarà inaugurata la mostra Antelami a Parma. Il lavoro dell'uomo. Il tempo della terra, a cura di Barbara Zilocchi, promossa dalla Diocesi di Parma per Parma capitale della cultura 2020-2021.Fulcro della rappresentazione è il trasferimento a terra dei Mesi e delle Stagioni, che saranno collocate sul loggiato interno del Battistero, nelle nicchie al piano terra, per una fruizione più che mai ravvicinata.In concomitanza con questa mostra, questa sera alle ore 21,00, 12Tv Parma ripropone "I Colori nascosti di Benedetto detto Antelami" un film documentario del regista Francesco Barilli che racconta come dopo 839 anni di storia sia tornata alla luce la colorazione originale dell’opera «Deposizione di Cristo dalla Croce» di Benedetto detto Antelami, grazie all'intuizione di Bruno Zanardi ,professore di restauro e uno dei più influenti storici dell’arte e a Lucio Rossi,noto fotografo e artista, eclettico e creativo, che ha saputo trovare la tecnica giusta per scoprirne la veridicità.

12Tv Parma ore 21,00