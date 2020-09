Parma-Pro Sesto

Manca ormai soltanto una settimana all'inizio del campionato di serie A e al centro sportivo di Collecchio campeggia la scritta “lavori in corso”. Dopo un agosto movimentato, il nuovo Parma di Fabio Liverani prende forma tra allenamenti e amichevoli, rigorosamente a porte chiuse, per le normative anti-covid. Anche per questo 12 TvParma, da sempre al fianco del club crociato, ha deciso di proporvi la telecronaca integrale del test amichevole contro la Pro Sesto. Questa sera alle 21, l'emittente trasmetterà il test-match disputato in settimana (con il commento di Luca Bertelli) e terminato in goleada. Un assaggio di calcio giocato dopo la breve sosta e con la nuova stagione ormai alle porte, un'occasione per capire a che punto è il rodaggio dei nuovi automatismi dopo il cambio di allenatore: l'esperimento del trequartista, il possesso palla, la difesa alta e il rilancio di alcune pedine che si sono viste meno, tra infortuni e scelte tecniche, nel finale di campionato 2019-2020. Un appuntamento da non perdere per i tifosi gialloblù che avranno l'opportunità di rivedere all'opera Gervinho e compagni.

