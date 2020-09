E' iniziato davvero il conto alla rovescia per l'avvio del campionato ma ancora si attendono importanti novità sul fronte della rosa del Parma. Tutte le possibili trattative in entrata e in uscita in casa crociata saranno svelate questa sera nella terza puntata di 'Calciomercato', la trasmissione di 12 Tv Parma a cura di Marco Balestrazzi. Giovedì prossimo, davvero a poche ore dal fischio d'inizio del match con il Napoli, il quarto e ultimo appuntamento della trasmissione. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Calciomercato

Marco Balestrazzi