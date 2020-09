ParmaEuropa

La ripartenza della scuola dopo sei mesi di stop dovuto alla pandemia sarà l'argomento principale in discussione questa sera a «Parma Europa», che riparte alle 21 con la sua nuova stagione su 12 Tv Parma. Nuove regole in classe, distanziamenti e mascherine, ingressi scaglionati, le misure per intervenire in caso di contagi, ma anche il duro lavoro svolto durante l'estate per il riadeguamento delle scuole e i problemi che restano da risolvere: in studio, nel progranmma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno l'Assessore alle Politiche Educative del Comune di Parma Ines Seletti, Maria Gentilini della segretaria Generale Cisl-Scuola Parma e Piacenza e il docente universitario e sociologo Giorgio Triani.

Ci sarà anche un collegamento esterno in diretta: Alberto Rugolotto, dall'Istituto Comprensivo Parma Centro, avrà al microfono diversi Dirigenti scolastici che racconteranno come hanno gestito le strutture di loro competenza nelle settimane che hanno preceduto l'avvio del nuovo anno scolastico. Ma ci sarà anche spazio per fornire ulteriori informazioni alle famiglie, per fare il punto su eventuali criticità e per affrontare il tema degli studenti con disabilità.

E senza dimenticare gli aggiornamenti sulla situazione dei contagi nel parmense: ne parlerà in diretta Skype la professoressa Tiziana Meschi, Direttore del Dipartimento medico geriatrico riabilitativo dell'Ospedale Maggiore. Nella seconda parte della trasmissione spazio invece ad uno dei temi del momento e cioè l'arrivo a Parma dei monopattini elettrici. In studio arriveranno l'Assessore alle Politiche per la Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi e Gino Ferri di Fiab Parma. Infine ci sarà anche un collegamento con Giuseppe Milano da piazza Garibaldi, dove questa sera si svolgerà la cena solidale nell'ambito del “Settembre Gastronomico”. L'appuntamento con Parma Europa è per questa sera alle 21,00 su 12Tv Parma