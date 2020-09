A pochi giorni dal via al campionato,il Parma giocherà domenica alle 12,30 contro il Napoli, i Crociati hanno battuto il Genoa 1-0 nella quarta ed ultima amichevole stagionale. 12Tv Parma questa sera alle 21,00 propone la telecronaca integrale dell'incontro, un appuntamento da non perdere per i tifosi gialloblù che avranno l'opportunità di rivedere il bel gol di Karamoh

