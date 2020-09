E' iniziato davvero il conto alla rovescia per l'avvio del campionato con il Parma che incontrerà il Napoli al Tardini, domenica con fischio di inizio alle ore 12,30. Tutte le possibili trattative in entrata e in uscita in casa crociata saranno svelate questa sera nell'ultima puntata di 'Calciomercato', la trasmissione di 12 Tv Parma a cura di Marco Balestrazzi.

