Dopo il successo riscosso da Macbeth in apertura del XX Festival Verdi Scintille d’Opera, il direttore musicale del Festival Verdi Roberto Abbado ritorna sul podio della Filarmonica Arturo Toscanini e del coro del Teatro Regio di Parma, preparato da Martino Faggiani per dirigere la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi per coro, voci soliste e orchestra, su partitura nell’edizione critica a cura di David Rosen.L’esecuzione è in memoria delle vittime della pandemia ed è dedicata a Piero Farulli nel centenario della nascita.12Tv Parma, trasmetterà integralmente l'opera alle 20,00 in diretta dal Parco Ducale .

