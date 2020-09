Riprende la dolce competizione dedicata al cannoncino

I cannoncini, per i parmigiani, sono una specie di istituzione. E quando arriva il pranzo domenicale, in tanti non rinunciano al classico cabaret di paste. Con i cannoncini che inevitabilmente compongono la gran parte dell'assortimento. D'altra parte, il piacere è scontato: quella delizia di pasta sfoglia dorata e croccante, con la sua crema leggera, è un sussulto di golosità, anche per la colazione o una semplice merenda.

Proprio per celebrare questa squisitezza, parte domani su 12 Tv Parma “Dolci Sfide”, un contest che coinvolgerà 14 pasticcerie di città e provincia.

Il format, condotto da Valentina Vincetti, si era fermato nell'inverno scorso dopo che erano state “testate” 6 pasticcerie: il lockdown aveva ovviamente bloccato tutto. Ma ora si riparte. Intanto, da domani alle 21, si rivedranno le prime sfide girate mesi fa. Poi, dalla quarta puntata, si ricomincia con tutte le più opportune misure di sicurezza anticontagio con le “Dolci Sfide”, alla ricerca del cannoncino più buono. Alla fine sarà proprio Valentina Vincetti a decretare le 7 pasticcerie finaliste e a quel punto entrerà in scena il critico gastronomico Chichibio: spetterà a lui e alla giuria di esperti, capitanata dallo stesso Chichibio, a decidere quale sarà la pasticceria che avrà confezionato il cannoncino supremo, valutando aspetto, freschezza e fragranza, equilibrio tra pasta e crema, il sapore complessivo. Insomma una sfida da non perdere a partire da domani sera alle 21 su 12 Tv Parma. r.c.

