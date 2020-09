Ci siamo. Con la ripresa del campionato torna anche Bar Sport, il talk show televisivo del lunedì di 12 Tv Parma interamente dedicato al Parma. Domani sera alle 21 gli argomenti saranno tantissimi oltre alla sconfitta all'esordio contro il Napoli: dall'addio di Faggiano e D'Aversa all'arrivo di Liverani e del ds Carli fino al passaggio di proprietà (concretizzatosi in questi giorni) al gruppo americano Krause. Carlo Brugnoli e Ilaria Notari saranno anche in questa stagione al timone della trasmissione che come al solito prevederà il contributo di tanti ospiti e i commenti (sms e whatsapp) che i tifosi potranno inviare al 3339200170. In studio, per la prima puntata, ci saranno i giornalisti Marco Bernardini e Luca Romenghi insieme al supertifoso Matteo Caselli. In collegamento, invece, i giornalisti Gian Luca Zurlini, Roberto Perrone e Pietro Razzini. Novità di quest'anno le rubriche "Osservato speciale" e "L'Indiscreto".

