L'anno scolastico è ripartito dopo sei mesi di stop dovuto alla pandemia: a Parma e provincia, ad una settimana dalla ripresa delle lezioni, tutto è andato bene e non si sono registrati casi di Covid, al contrario di quanto accaduto in altre città, con alcuni studenti contagiati e classi chiuse. Sarà questo l'argomento principale in discussione questa sera alle 21 a «Parma Europa» su 12 Tv Parma. Nuove regole in classe, distanziamenti e mascherine, ingressi scaglionati, le misure per intervenire in caso di contagi. In studio, nel programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno Susanna Esposito, primario della Clinica Pediatrica dell'Ospedale Maggiore e il pediatra Emanuela Voccia, che è anche segretario provinciale di Parma del CIPe, la Confederazione Italiana Medici Pediatri. Toccherà a loro ragionare sulle nuove disposizioni adottate per scolari e studenti, aggiungendo ulteriori elementi di chiarezza a beneficio di insegnanti e famiglie, ovviamente per far sì che i possibili contagi siano scongiurati. Nella prima parte della trasmissione anche un collegamento in diretta con Sergio Venturi, già Commissario straordinario della Regione Emilia-Romagna per l'emergenza Covid. In studio anche il vicesindaco di Parma e Assessore allo Sport Marco Bosi, che in più affronterà il controverso tema legato alla presenza del pubblico negli eventi sportivi. Bosi resterà in studio anche nella seconda parte della trasmissione quando si parlerà di politica, dell'esito del referendum sul taglio dei parlamentari e delle elezioni amministrative. Con lui anche Beppe Negri, vicesegretario provinciale del Pd, Simone Guernelli del Movimento 5 Stelle e, in collegamento Skype, il consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma.

