Ripartiamo è il termine più usato da quando è scattata la fase tre dell'era, ancora complessa, dell'epidemia da covid-19. Una fase che riguarda la nostra mobilità, il lavoro, la scuola, i nostri divertimenti ma, guai a dimenticarlo, anche la nostra salute.

Ripartire è quindi un verbo fondamentale anche per le strutture sanitarie che, dopo essere state monopolizzate dal virus durante il lockdown, devono ritornare ad offrire i normali servizi ai cittadini e, d'altra parte, i cittadini devono tornare ad avvicinarsi a tutte quegli strumenti di controllo e di prevenzione sanitaria presenti sul territorio.

Gioco forza in questo scenario partire dal cuore, il centro della nostra vita e del nostro star bene. Oltre ad un ritorno ad una salutare attività fisica.

Di questo si parlerà questa sera dalle ore 21,00 su 12 Tv Parma in 'Ripartiamo dal cuore. La cardiologia al tempo del covid', la trasmissione che metterà a confronto l'esperienza di quattro grandi esperti del settore. In studio con Giuseppe Milano ne parleranno infatti Claudio Reverberi, cardiologo presso il Poliambulatorio Città di Collecchio, Alberto Anedda, presidente dei medici sportivi dell'Emilia-Romagna, Nicola Gaibazzi, responsabile della struttura semplice dipartimentale di Coordinamento attività specialistiche ambulatoriali cardiologiche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Luigi Vignali, Responsabile della struttura semplice dipartimentale di Cardiologia interventistica del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Durante la trasmissione ci sarà poi spazio anche per le novità in campo diagnostico presenti a Parma con diversi contributi video, fra cui uno con protagonista Filippo Rinaldi, campione italiano di triathlon.

Per intervenire in diretta con le proprie domande o dubbio lo si può fare scrivendo sms e whatsapp al 333-9200170 oppure telefonicamente allo 0521-464227.

12Tv Parma ore 21,00