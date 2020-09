Al via questa sera anche l'ultimo appuntamento settimanale di 12 Tv Parma con protagonista il calcio ed il Parma. Alle ore 21,00 via alla prima puntata della nuova stagione per 'Calcio e calcio' con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti e Luca Ampollini, come sempre, in cabina di regia. Con loro, questa sera, ci saranno anche Carlo Chiesa e Alberto Monguidi. In collegamento spazio invece a Stefano Frigeri e Alessio Occhi, giornalista di pianetaempoli.it che ci dirà le ultime notizie sull'affare Ricci ma non solo.Ultimo ma non ultimo, una ricchissima finestra dal Palaraschi dove sarà in corso il test di pallavolo fra Wimore Energy Volley Parma e Mantova, allenamento in vista dell'inizio del campionato di serie B. Qui ci sarà Luca Ferrari che intervisterà dirigenti e giocatori dell'Energy, e con noi parleranno tanto anche di calcio.Per intervenire in diretta sms e whatsapp 333-9200170, #calcioecalcio e #12tvparma.E' possibile seguire Calcio e Calcio in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

