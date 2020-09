"Italiani brava gente" Luca Sommi dialoga con Massimo Fini

E' arrivata a Parma, allo spazio creativo CUBO, la rassegna di incontri con personaggi di primo piano della cultura italiana ideata e condotta da Luca Sommi. Il primo appuntamento, dal titolo “Italiani brava gente”, ha avuto come ospite il giornalista Massimo Fini. La rassegna “Invito all’ascolto al Cubo” ideata da Luca Sommi – giornalista, conduttore, autore ed esperto di arte e letteratura – nasce proprio con questo obiettivo: invitare le persone a prestare attenzione, ad ascoltare appunto, la arola di rappresentanti di alto profilo della cultura italiana. Testimonianze rilevanti del nostro tempo, in un dialogo pubblico condotto dallo stesso Sommi sul Rooftop del Cubo. “Mettersi nella disposizione d’animo di ascoltare, significa rivolgere l’attenzione verso l’altro, dare valore alla sua persona, alla sua esperienza e preparazione; un’occasione importante – spiega Sommi – per comprendere qualcosa che magari non conosciamo, per stimolare il pensiero critico, per disegnare un quadro vivo e reattivo del nostro Paese. Il Cubo è la location ideale per ospitare questa rassegna; è infatti uno dei principali poli creativi e artistici di Parma, dove innovazione ed esperienza si fondono sapientemente insieme”. Questo primo incontro “Italiani brava gente” ha visto Luca Sommi dialogare con Massimo Fini – una delle firme più illustri e libere del nostro giornalismo – per tracciare una panoramica sull'Italia, o meglio sugli italiani, ai tempi del Covid-19.



