Burro fresco, farina, acqua, sale, crema pasticcera e tanta maestria saranno ancora una volta gli <ingredienti> della seconda prova tra forni e fornelli di <Dolci sfide in pasticceria>, in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. A mettersi in gioco nel contest più goloso della stagione, che vedrà scendere in campo 14 pasticcerie di Parma e provincia, saranno questa volta Cristiano Quagliotti, dell'omonima pasticceria di Fornovo, e Luca di Criscito, della Dolci Momenti di via Venezia a Parma, che cercheranno di strappare la vetta della classifica – ancora tutta da formare – a Ivan Ciullo di DolceAmaro e Federico Giacomazzi della pasticceria Provinciali. Ad accompagnare i telespettatori alla ricerca del <cannoncino supremo>, ovvero quello con il miglior risultato in termini di aspetto, equilibrio, crema, fragranza e gusto generale, saranno Valentina Vincetti, che con le telecamere dirette da Nello Fochetti entrerà nei laboratori di pasticceria per seguire le fasi della lavorazione dei prelibati pasticcini, e il critico gastronomico Chichibio che, da fuori campo, racconterà aneddoti e curiosità legati ai cannoncini e all'arte della pasticceria. E sarà proprio Chichibio, nell'ultima puntata della tenzone, a capitanare la giuria tecnica che avrà il compito di dare i voti ai sette cannoncini che si posizioneranno meglio nella classifica provvisoria, stilata al termine di ogni degustazione in pasticceria da Valentina, e incoronare così il <cannoncino supremo> di questa prima edizione.

12Tv Parma ore 21,00