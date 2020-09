Puntata tutta da vivere quella di domani sera di Bar Sport, il talk show di 12 Tv Parma dedicato al Parma, condotto da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari. Intanto l'orario di inizio si sposta alle 21.30 per seguire passo passo il secondo tempo di Bologna-Parma e le dichiarazioni a caldo, post partita, dei due allenatori e dei protagonisti in campo. Previsti collegamenti con il Dall'Ara con gli inviati della Gazzetta di Parma, Paolo Grossi e Sandro Piovani. In studio, a commentare le fasi salienti del derby, ci saranno Carlo Chiesa, Alberto Dallatana e Pietro Razzini. In collegamento Skype, Vincenzo Pincolini, Stefano Frigeri e Valentina Cristiani. Menù ricchissimo, dunque, e spazio ai commenti dei tifosi che potranno interagire con sms e whatsapp al 3339200170. Non mancheranno le consuete rubriche "L'Osservato speciale" a cura di Marco Bernardini e "L'Indiscreto" di Vanni Buttasi.

12Tv Parma, lunedì ore 21,30