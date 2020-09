Il presente e il futuro della città quando sta per cominicare un autunno con una densa agenda politico-amministrativa. Temi come welfare, sicurezza, commercio, mobilità, cultura con Parma capitale italiana prolungata a tutto il 2021. E la scuola, con il Covid da tenere sotto controllo e le polemiche di questi giorni legate agli assembramenti davanti ai locali con relative sanzioni a carico dei gestori. Saranno questi i temi al centro della puntata di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. In studio ci sarà il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Con il primo cittadino si confronteranno il vicedirettore della Gazzetta di Parma Stefano Pileri, l'analista politico e collaboratore della Gazzetta Domenico Cacopardo e via Skype Beppe Negri, vicesegretario provinciale del Partito Democratico. Nel collegamento esterno, guidato dal giornalista di 12 Tv Parma Albero Rugolotto, esponenti dei Consigli dei cittadini volontari ed amministratori pubblici (tra cui gli Assessori Alinovi e Paci), interverranno in diretta dal complesso dell'Ospedale Vecchio. Ovviamente si parlerà anche di politica, considerato che tra poco più di un anno e mezzo si elegge il nuovo sindaco di Parma. Pizzarotti e gli altri ospiti dialogheranno sui possibili futuri scenari politico-amministrativi con anche i commenti legati agli esiti dell'ultima tornata elettorale. Infine una finestra su un evento in corso a livello nazionale ed anche all'Università di Parma: il Festival dello Sviluppo Sostenibile. E' la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Ne parlerà in studio il professor Alessio Malcevschi, organizzatore delle iniziative previste in città. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma.

