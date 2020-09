“Check-Up Salute e Benessere”

Al via la nuova stagione di la storica trasmissione di 12 Tv Parma sulla medicina. Questa sera alle 21 andrà in onda la prima puntata del seguitissimo programma televisivo condotto per il primo anno, dalla giornalista dell’emittente cittadina Francesca Strozzi. Un format consolidato caratterizzato dalla presenza in studio di autorevoli medici , chirurghi e professionisti che ogni settimana trattano una patologia diversa. Tema che al mercoledì sara’ approfondito anche sulla carta stampata nell’inserto della Gazzetta di Parma dedicato alla salute. Per porre domande e dubbi ai medici si può telefonare in diretta al numero 0521-464227 oppure si può inviare un sms o un whatsapp al numero 333-9200170 che verrà letto durante la messa in onda. Inoltre saranno rivolte tutte le domande inviate durante la settimana all’indirizzo email checkupsalute@tvparma.it Tanti dunque i modi per mettersi in contatto con la conduttrice e i suoi illustri medici, per avere risposte esaurienti. Gli obiettivi del programma scientifico-divulgativo sono infatti informare i telespettatori, fugare dubbi e timori mettendoli direttamente in contatto con chi li può aiutare in ambito sanitario. Novità di questa nuova stagione di “Check-Up” la rubrica “L’ho vissuta così...” che consiste nella testimonianza di un paziente che ha vissuto la patologia oggetto della puntata.

Argomento scelto per la prima puntata il tumore del colon-retto una neoplasia frequente sia negli uomini che nelle donne. Si parlerà di prevenzione, diagnosi e cura della patologia, di terapie e interventi chirurgici all’avanguardia. Interverranno il Prof. Paolo Soliani Referente organizzativo dell’Unita’ Operativa delle Chirurgie della Città di Parma, il Dott. Alessandro Gnocchi Referente dell’Unita’ di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva della Casa di Cura Città di Parma e il Medico di Medicina Generale di Parma Dott. Bruno Brunazzi. Tutto pronto quindi per la nuova stagione dell’apprezzato programma televisivo che accompagnera’ i telespettatori tutto l’anno per saperne di più su prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, in questa nuova stagione con un tocco di umanità in più’.

“Check-Up Salute e Benessere” puo' essere seguito anche su www.tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00