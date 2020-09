CalcioeCalcio

E' un momento delicato per il mercato crociato e più in generale per il campionato visti i casi di covid. Se ne parlerà questa sera nella seconda puntata stagionale di 'Calcio e calcio' in onda su 12 Tv Parma dalle ore 21. In studio con Francesca Mercadanti e Giuseppe Milano ci saranno, oltre a Luca Ampollini, Sandro Piovani ed Enrico Cavalca. In più saremo in collegamento con alcuni tifosi crociati che con Luca Ferrari, in una location davvero particolare a San Michele Tiorre, ci racconteranno come stanno vivendo il momento della squadra e cosa si attendono dal mercato. Per intervenire in diretta sms e whatsapp 333-9200170. E' possibile seguire Calcio e Calcio in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it