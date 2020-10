Pochi minuti dopo la chiusura del calciomercato andrà in onda domani sera Bar Sport, il talk show del lunedì sul Parma (alle 21) condotto da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari. Puntata ricchissima di spunti a partire proprio dalla raffica di acquisti che il club crociato ha portato a termine in questi giorni. Ma si parlerà anche della partita col Verona e della spada di Damocle del Covid che rischia di mettere a serio rischio la prosecuzione del campionato. Tanti gli ospiti: in studio l'ex crociato Alessandro Melli, Marco Bernardini e Giancarlo Ceci. In collegamento Skype, un altro ex crociato, Marco Ballotta, il giornalista Guido Schittone e il super esperto di Fantacalcio (e di mercato) Pietro Razzini. Come al solito i tifosi potranno interagire inviando sms e messaggi whatsapp al 3339200170. Non mancheranno le rubriche l'Osservato speciale di Marco Bernardini e l'Indiscreto di Vanni Buttasi.