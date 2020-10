Contenere la diffusione del Covid ed evitare che i sacrifici compiuti nei mesi scorsi, quelli più duri ai tempi del lockdown, siano vanificati con comportamenti poco responsabili. Perchè il contagio rimane in agguato. Intanto ci sono i casi di positività accertati in alcune scuole di Parma e provincia con classi in quarantena. E poi gli assembramenti davanti ai locali che hanno fatta scattare provvedimenti temporanei di chiusura con relative polemiche. Se ne parlerà stasera in diretta alle 21 a «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda come ogni martedì su 12 Tv Parma. In studio ci sarà il professor Carlo Ferrari, infettivologo e direttore del reparto malattie e infettive ed epatologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma. Con lui Aluisi Tosolini, Dirigente scolastico del Liceo Attilio Bertolucci e coordinatore di Asapa, l'Associazione delle scuole autonome della provincia di Parma. In studio ci sarà anche il medico di base Francesca Bocchi. Nel collegamento esterno, con il giornalista di 12 Tv Parma Marco Balestrazzi, verrà data voce agli esponenti della Consulta degli Studenti, che la scorsa settimana hanno organizzato un presidio a barriera Bixio per evidenziare diversi problemi: dalla sicurezza sanitaria nelle scuole alle classi pollaio, dalla questione dei mezzi del trasporto pubblico troppo affollati alla mancanza di docenti. A «Parma Europa» anche l'intervento via Skype della psicoterapeuta Samantha Vitali, con le riflessioni dedicate ad un bilancio psicologico dopo le prime settimane delle ripartenze scolastiche post Covid ed alle eventuali ripercussioni dello stato di allerta collettivo che si avvertirà a breve, cioè in vista dei malanni stagionali dei bambini che impatterà sulle famiglie e sul personale scolastico. A «Parma Europa» anche un focus sull'avvio della campagna antinfluenzale e sull'importanza di vaccinarsi. Infine gli orari dei locali pubblici: in studio il direttore di Confesercenti Parma Antonio Vinci con anche un'intervista all'Assessore al Commercio Cristiano Casa.E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 21