I traumi al ginocchio legati all'attività sportiva sono il tema della seconda puntata di “Check-up Salute e Benessere” il seguitissimo programma di medicina di 12 Tv Parma in onda questa sera alle 21. Dopo aver parlato del tumore del colon retto, questa sera in diretta Francesca Strozzi e i suoi illustri ospiti, analizzeranno le diverse tipologie di trauma al ginocchio in ambito sportivo. I principali infortuni riguardano i legamenti, in particolare il crociato anteriore o il menisco. La lesione al legamento crociato anteriore è una delle più frequenti nei calciatori e negli ultimi anni si è registrato un incremento di casi dovuto alla maggior intensità di gioco e al numero di partite disputate. Per valutare in modo corretto l'aumento degli infortuni al ginocchio va considerato anche l'elevato numero di persone che praticano sport. In caso di lesione al legamento crociato anteriore è di fondamentale importanza riconoscere eventuali lesioni associate capsulo-legamentose e meniscali. Di questi argomenti, del trattamento chirurgico e di quello conservativo ne parleranno questa sera il Dott. Paolo Adravanti, Referente organizzativo dell'Unità Operativa di Ortopedia della Casa di cura Città di Parma , il Prof Francesco Pogliacomi, ortopedico della Clinica Ortopedica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, il Dott. Rocco Ferrari, responsabile medico delle Zebre Rugby e l'ex gialloblu Gianni Munari. Proprio l'ex calciatore crociato racconterà in studio della propria esperienza, nella nuova rubrica “L'ho vissuta così..”. Per intervenire in diretta si può chiamare il numero 0521-464227 oppure si può inviare un sms o whatsapp al numero 333-9200170 o inviare una email all'indirizzo checkupsalute@tvparma.it.

E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00