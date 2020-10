Il campionato questo fine settimana è fermo per le nazionali ma le notizie in casa Parma sono tantissime. Per questo ritorna questa sera su 12 Tv Parma 'Calcio e calcio'. Con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti commenteranno il 'nuovo' Parma nato dal mercato Luca Ampollini, Antonio Cervi ed il supertifoso Ivo Dallabona. Calcio ma anche tanta boxe nel collegamento che curerà Luca Ferrari dalla palestra della Boxe Parma con primo ospite il maestro Adriano Guareschi.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170..E' possibile seguire Calcio e Calcio in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00