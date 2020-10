Presentazione dei documentari realizzati dal corso di alta formazione in cinema documentario e sperimentale 2019

Questa sera alle ore 21,00, 12Tv Parma presenterà i documentari realizzati all’interno del corso di alta formazione in cinema documentario e sperimentale (organizzato dall’Università di Parma - CAPAS - con la cineteca di Bologna).Alla presentazione partecipano la proff.ssa Sara Martin , direttore del Capas ( Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo) e coordinatrice del corso,Michele Guerra - ass. alla Cultura del comune di Parma - e Francesco Barilli docente del corso, moderati dal giornalista e critico cinematografico Filiberto Molissi.

I film sono l’esito del lavoro degli studenti del corso, seguiti durante un anno di lavoro, da un gruppo di documentaristi tutor, coadiuvati da lezioni tenute da alcuni dei più importanti professionisti nell’ambito del cinema documentario in Italia. La presentazione dei film - inediti - dà l’occasione di presentare anche la nuova edizione del corso, che ha avuto recentemente inizio. Il nuovo corso, a causa delle misure sanitarie legate al covid, sarà organizzato in modalità mista: un certo numero di ore in presenza, un altro con il supporto della didattica a distanza. Le misure precauzionali saranno l’occasione per sviluppare nuove tecniche di didattica, strumentazioni agili e leggere per realizzare i progetti e possibilità di incontro con professionisti internazionali nell’ambito del cinema documentario e sperimentale. La nuova edizione, inoltre, avrà come tema portante la valorizzazione della città di Parma, nell’anno di Parma Capitale della Cultura, in collaborazione con il Comune di Parma e con lo staff organizzativo di Parma 2020+21.

12Tv Parma ore 21,00