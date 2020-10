Una festa lunga un’intera giornata, per celebrare il 207° compleanno di Giuseppe Verdi. Parma, Busseto, le terre di Verdi festeggiano il Maestro con cerimonie, concerti, spettacoli e con il Gala Verdiano al Teatro Regio di Parma col quale si conclude la XX edizione del Festival Verdi “Scintille d’Opera” e la V edizione di Verdi Off.

Il Gala Verdiano, in programma al Teatro Regio di Parma alle ore 20.00, vedrà protagonista il baritono Ludovic Tézier, che sostituisce Luca Salsi, costretto a cancellare il recital per infortunio, e torna a Parma dopo il successo di Macbeth da lui interpretato e che ha inaugurato il XX Festival Verdi, al quale si affianca il basso Roberto Tagliavini, applaudito in Ernani e nella Messa da Requiem. Maestro al pianoforte Milo Martani. Il programma del recital è dedicato alle più belle arie e duetti di Giuseppe Verdi da Un ballo in maschera, Don Carlo, Attila, Otello, Luisa Miller, Falstaff, Rigoletto, inframezzate dalle virtuosistiche parafrasi pianistiche d’ispirazione verdiana di Franz Liszt e di Giuseppe Martucci. La serata sarà trasmessa in diretta televisiva su 12 Tv Parma

