Notti in bianco con bimbi che piangono e genitori stressati nel gestire stanchezza e disagio. Dei disturbi del sonno in età pediatrica si parlerà nella terza puntata di “Check-up Salute e Benessere” in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. Dopo i tumori del colon retto e i traumi del ginocchio negli sportivi, spazio ai bambini e alle loro difficolta' durante la notte. In studio con la giornalista Francesca Strozzi, quest'anno alla conduzione del seguitissimo programma televisivo, interverranno la Dott.ssa Giulia Milioli, Specialista in Neurologia della Casa di cura Città di Parma, il Dott. Carlo Capone, Specialista in Neuropsichiatria della Casa di cura Città di Parma, la Dott.ssa Maria Laura Battistini, Psicologa della Casa di cura Città di Parma infine lo specialista in Pediatria e pediatra di famiglia Dott. Emanuele Voccia . Nella rubrica “L'ho vissuta così...” i telespettatori ascolteranno la testimonianza di un genitore che vive il problema. In età infantile possono comparire diversi disturbi del sonno suddivisi in disturbi del ritmo sonno veglia e disturbi respiratori durante il sonno. Ma anche l’età è un fattore discriminante molto importante, riconoscere questi disturbi e conoscere come cambia il sonno nelle diverse età, dal neonato all’adolescente, è fondamentale per formulare una precisa diagnosi e stabilire un eventuale trattamento. L’insonnia nei bambini è molto diversa da quella degli adulti, il bambino ha sonno ma non vuole dormire, l’adulto vorrebbe dormire ma non ci riesce. La conseguenza di questo disturbo non è la sonnolenza diurna, come si sarebbe portati a credere ma l’iperattività e l’irrequietezza. Anche i bambini russano e spesso presentano apnee o pause respiratorie durante il sonno a causa dell' ostruzione delle alte vie aeree (adenoidi e tonsille aumentate di volume con la conseguente riduzione dello spazio aereo nasale). Tutti questi disturbi possono essere riconosciuti, studiati, trattati e non bisogna sottovalutarli. Durante il programma saranno sviluppati questi argomenti per informare in modo corretto chi è in casa con i bambini e può aiutarli durante un mo0mento delicato come quello della nanna. L'appuntamento è quindi questa sera alle 21 con la terza puntata di “Check- up Salute e Benessere”. E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

