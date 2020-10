Torna questa sera 'Calcio e Calcio' con una puntata dedicata alla ripresa del campionato, con i crociati impegnati domenica in Friuli con l'Udinese. Ne parleranno in studio, con i conduttori Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti, Luca Ampollini, Luca Romenghi e il super tifoso Giorgio Iotti. In collegamento dal Paladelbono ci sarà invece Luca Ferrari che intervisterà dirigenti, tecnici e giocatori della Parma Pallamano; che, lo scopriremo assieme, sono anche esperti di calcio. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

E' possibile seguire Calcio e Calcio in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00