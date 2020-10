Siete pronti a rimettervi in cammino? L'autunno è una stagione ideale per godersi sentieri, colori e sapori della “nostra” montagna. Anche per questo 12Tv Parma è pronta per ripartire e proporvi “Aspettando...Appennino, itinerari e sentieri”, prologo della nuova serie di puntate della trasmissione che nella prima edizione primaverile/estiva ha raccolto vero e proprio boom di ascolti e contatti sul web. L'obiettivo resta sempre lo stesso: riscoprire, con uscite low cost e a km zero, alcuni degli angoli più suggestivi del territorio. L'anteprima autunnale del programma, ideato e curato da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, sarà dedicata all'evento Climbing For Climate, iniziativa organizzata dall’Università di Parma e dal Cai sezione di Parma che ha radunato 120 partecipanti circa con la presenza di docenti, personale tecnico amministrativo e soprattutto studenti. 6 gruppi hanno percorso 3 itinerari diversi per evitare assembramenti ma con la stessa meta: Lago Santo e Monte Marmagna. Ogni gruppo è stato accompagnato da due guide del Club Alpino Italiano e un docente Unipr che ha spiegato le peculiarità del territorio e i problemi causati dai cambiamenti climatici. “Aspettando...Appennino, itinerari e sentieri” andrà in onda questa sera alle ore 21,00, con numerose repliche nei prossimi giorni. La puntata sarà poi disponibile on demand sul sito 12tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00