«Parma ore 19» Da domani tutte le news in anteprima

Un grande contenitore con in breve tutte le notizie della giornata (in attesa del telegiornale e, il giorno dopo, dell'appuntamento in edicola con la «Gazzetta») ma anche le interviste, gli approfondimenti, le anticipazioni, lo sport e, perché no, le ultime sul fronte meteo.

Sarà tutto questo «Parma ore 19». Il nuovo contenitore informativo che, scontato dirlo, alle ore 19, dal lunedì al venerdì, vi terrà compagnia su 12 Tv Parma.

Alle 19 in punto la redazione di Radio Tv Parma vi anticiperà tutti gli argomenti principali dell'edizione serale del telegiornale ma, prima novità, ci sarà la possibilità di saperne di più sull'argomento o sul protagonista del giorno o che ha fatto più discutere. Spazio insomma ad un approfondimento curato dalla redazione o da un'intervista in diretta.

E il primo appuntamento di domani sarà con il sindaco di Parma Federico Pizzarotti che anticiperà a «Parma ore 19» l'agenda amministrativa della settimana tenendo conto delle ultime notizie, drammatiche, che arrivano sul fronte dell'emergenza covid.

A seguire spazio ad una nuova edizione del Meteo e poi «Sport Today» con le ultime news sportive della giornata a partire, ovviamente, dal calcio e dal Parma ma anche con una attenta panoramica di tutte le altre discipline.

Ma non è finita qui. Prima dello scoccare delle 19,30, con i titoli e la sigla del Tg Parma, spazio ad una edizione tutta rinnovata di «Anteprima Gazzetta».

Il direttore del nostro quotidiano e della nostra emittente Claudio Rinaldi, assieme agli altri giornalisti della «Gazzetta», a partire dal vicedirettore Stefano Pileri, commenterà assieme alla redazione del tg gli argomenti del giorno, anticipando gli spunti più interessanti dell'edizione del giorno dopo del nostro giornale.

Mezz'ora ricca insomma di notizie, approfondimenti, ma anche sport e curiosità tutta da seguire in attesa del nostro, del vostro, Tg Parma. Primo atto domani su 12 Tv Parma con «Parma Ore 19».