Fermare l’impennata di contagi da Covid-19, questo è l'imperativo. Nel nuovo Dpcm del Governo diverse le prescrizioni legate a scuola, sport, smart working, e poi le norme sui luoghi della movida con i provvedimenti dell'esecutivo molto attesi da parte dei titolari di esercizi pubblici. Saranno questi i temi centrali della puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Con in più il ruolo degli Enti locali, che con Prefetti e Governatori potranno avere l'ultima parola sul blocco delle zone a richio assembramento. In studio il confronto tra il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il presidente della provincia Diego Rossi (Pd) e con il parlamentare della Lega Maurizio Campari che sarà collegato da Roma via Skype. In più, nel collegamento esterno con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, le voci di tanti ristoratori e albergatori che continuano a fare i conti con le direttive anti Covid. Le misure contenute nel nuovo Dpcm saranno valide fino al 13 novembre ad eccezione di quelle che rafforzano la didattica a distanza e gli orari scaglionati alle superiori, consentendo i doppi turni e stabilendo l'ingresso a scuola per i liceali non prima delle 9: questa disposizione varrà da domani. Insomma occorre fermare il virus, che tuttavia continua a correre. Per parlare dello scenario legato all'andamento dei contagi sarà in studio a «Parma Europa» la professoressa Tiziana Meschi, responsabile del reparto Covid dell'Ospedale Maggiore al Padiglione Barbieri. Nella seconda parte della trasmissione spazio invece alle novità che riguardano i lavori pubblici. Nella variazione del bilancio varata dall'Amministrazione Comunale molte le novità legate a edilizia scolastica, spazi pubblici e socio-culturali, viabilità e mobilità sostenibile con le nuove piste ciclabili «soft», manutenzioni e verde pubblico: ne parlerà in studio l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Parma Michele Alinovi. L'appuntamento con «Parma Europa» è per martedì in diretta alle 21 su 12 Tv Parma.