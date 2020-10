E' molto diffuso e fastidioso, l’80% delle persone almeno una volta nella vita ha sofferto di mal di schiena. Se per alcuni è un evento sporadico, per altri il dolore causato dai problemi della colonna vertebrale, dal collo al tratto lombare, può arrivare a causare vere e proprie inabilità, con compromissione della capacità di lavoro e della qualità di vita. Di questo argomento si parlerà nella nuova puntata di “Check Up Salute e Benessere” in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma a cura di Francesca Strozzi. E' fondamentale non trascurare questa malattia, che troppo spesso viene sottovalutata ed è in continuo aumento perché lo stress, la vita sedentaria e le posture scorrette, si ripercuotono sulla salute della colonna vertebrale. Le cause sono numerose e il dolore può manifestarsi in modi e punti della colonna diversi. E' fondamentale quindi fare una diagnosi corretta per poi attuare quello che è il trattamento terapeutico più indicato per il singolo caso. Una diagnosi tempestiva è fondamentale, i dolori e le limitazioni, se trascurati, diventano cronici e difficili da curare. Con la giornalista di 12 Tv Parma, questa sera in diretta , ne parleranno, negli studi televisivi di Via Mantova, il Dott. Alberto Ape, Specialista in Fisiatria della Casa di cura Città di Parma, il Dott. Mariano Rossi Responsabile Unità Operativa Medicina Generale ad indirizzo geriatrico degenerativo della Casa di Cura Città di Parma e il Dott. Fabio Pessina, Specialista in Fisiatria e Neurologia, Responsabile dell'Ambulatorio patologie del rachide dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma. Durante la trasmissione i telespettatori ascolteranno anche la testimonianza, nella rubrica “ L'ho vissuta così...” di un paziente che conosce il problema, il mal di schiena non chirurgico risolvibile quindi, senza entrare in sala operatoria. Per intervenire in diretta si può chiamare il numero 0521-464227 , oppure inviare sms o whatsapp al 333 – 9200170. Dopo aver analizzato a 360 gradi con autorevoli professionisti, il tumore del colon retto, i traumi del ginocchio negli sportivi e i disturbi del sonno in età pediatrica, “Check Up Salute e Benessere “ questa sera alle 21 accenderà i riflettori sul mal di schiena che può sparire senza l'utilizzo del bisturi. E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

