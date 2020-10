«Dolci sfide»: la gara del cannoncino su 12 Tv Parma

Ancora due puntate di sfide aperte, stasera e domenica prossima, e poi il gran finale con la designazione del «cannoncino supremo». Per celebrare ancora una volta questa squisitezza ecco questa sera alle 21 su 12 Tv Parma un nuovo appuntamento con «Dolci sfide in pasticceria». Il contest, ripartito alcune settimane fa dopo che si era fermato nello scorso inverno a causa dell'emergenza sanitaria, coinvolge 14 pasticcerie. «Dolci sfide», con la regia di Nello Fochetti, è presentato da Valentina Vincetti. Parmigiana, giovanissima, si è avvicinata fin da piccola al mondo del food e in particolare a quello dei dolci grazie agli insegnamenti di nonna Gigliola: «Passavamo insieme interi pomeriggi - spiega Valentina - e vedendo tutta la sua passione mentre cucinava e preparava dessert per tutta la mia famiglia, mi sono incuriosita e ho cominciato anch'io a cimentarmi in quella che mi sembrava una vera e propria arte. E i dolci li faccio ancora oggi, tanto che i miei amici mi chiamano la donna delle torte. La mia preferita? La “sette veli”, sette diversi strati composti da cioccolato con varie consistenze: quando si mangia è un'esplosione di sapore». Ma oggi l'obiettivo di Valentina Vincetti è quello di individuare il cannoncino più buono. Al termine della contesa tra le 14 pasticcerie sarà lei a dover decretare le 7 finaliste. Dopodiché entrerà in scena il critico gastronomico Chichibio, che nella puntata finale guiderà la giuria tecnica a cui spetterà il compito di attribuire i voti ai 7 cannoncini meglio piazzati nella classifica provvisoria, stilata al termine di ogni degustazione da Valentina. Nella puntata di questa sera si sfideranno la pasticceria Tabiano di Claudio Gatti e la pasticceria Dupré di Lorena Aulicino che si trova in piazza Lubiana a Parma. Come sempre le telecamere di 12 Tv Parma entreranno nei laboratori di pasticceria per documentare istante per istante tutte le fasi della lavorazione, fino alla cottura in forno: così si potranno scoprire tutti i segreti dei maestri pasticceri nel confezionamento dei cannoncini. Insomma un appuntamento da non perdere con «Dolci sfide in pasticceria» stasera alle 21 su 12 Tv Parma. r.c.