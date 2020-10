Arginare il Covid sperando che in occasione del periodo natalizio la situazione sanitaria migliori e si possano così trascorerre le festività senza ulteriori restrizioni. E' questo lo spirito del nuovo Dpcm varato dal Governo, determinato nel volere a tutti costi scongiurare i possibili drammatici effetti di una seconda ondata pandemica. E così ecco le nuove restrizioni che riguardano bar, ristoranti, spettacoli con cinema e teatri fermi, e ancora vincoli e chiusure per palestre, piscine e sport dilettantistici e di contatto. In più le scuole, con l'ampio uso della didattica a distanza per gli Istituti superiori. Una serie di provvedimenti che rappresentano sostanzialmente un semi lockdown e che non mancano di suscitare polemiche. Se ne parlerà nella puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. In studio ci saranno l'Assessore al Commercio del Comune di Parma Cristiano Casa, l'Assessore regionale Barbara Lori e il Consigliere regionale Fabio Rainieri. In più, nel collegamento esterno con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, spazio alle voci di quegli esponenti di varie categorie commerciali che in questo momento stanno subendo più di altri le limitazioni inserite nell'ultimo Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma a «Parma Europa» andrà in onda anche un servizio speciale realizzato all'interno del Barbieri, il padiglione dell'ospedale Maggiore che ospita persone affette dal Covid. Sarà l'occasione per fare il punto sul lavoro quotidiano dei sanitari e sulle modalità di cura dei pazienti. Nella seconda parte della trasmissione spazio come detto anche al mondo della scuola, con la direttiva impartita agli Istituti superiori di far svolgere agli studenti non meno del 75% dell'attività didattica a distanza: in studio ci sarà il dirigente scolastico dell'Ipsia Federico Ferrari. E in più, nel corso del programma, anche una riflessione del Vescovo di Parma mons. Enrico Solmi dedicata a questo particolare momento di difficoltà che, a vario titolo, riguarda tutta la comunità. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera in diretta alle 21 su 12 Tv Parma.E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 12 tv parma