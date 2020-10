Nuova puntata di Check up Salute e benessere, questa sera in diretta dalle 21 su 12 Tv Parma. In studio con autorevoli professionisti la giornalista Francesca Strozzi. Dopo il mal di schiena tema trattato la scorsa settimana, questa sera attenzione concentrata sul cuore e su una sindrome molto diffusa. In Italia si stimano circa 1 milione di pazienti con scompenso cardiaco, pari all’1,7% della popolazione, con circa 90.000 nuovi casi all’anno. E' la principale causa di ricovero nei reparti di Medicina interna degli ospedali. La prevalenza della malattia aumenta di circa il 2% per ogni decade di età sino a raggiungere il 10% nei pazienti over 70.La migliore efficacia dei trattamenti delle patologie cardiache acute, ha determinato un aumento della sopravvivenza e di conseguenza una maggiore incidenza e prevalenza di questa condizione nella popolazione. Lo scompenso cardiaco infatti è la fase terminale in cui convergono più o meno rapidamente tutte le patologie cardiache. E' causato dall'incapacità del cuore di soddisfare le esigenze dell'organismo che si manifesta con sintomi e segni tipici non sempre evidenti. Nello stadio precoce la malattia infatti, può essere asintomatica. La diagnosi di scompenso cardiaco è basata sulla valutazione clinica che si fonda sulla storia clinica e su appropriate indagini strumentali. Della diagnosi e della terapia dello scompenso cardiaco parleranno questa sera in diretta negli studi di 12 Tv Parma, il dottor Dimitri Linardis, Cardiologo, Referente dell'Unità operativa di Medicina ad indirizzo cardiologico della Casa di cura Città di Parma, il dottor Nicola Gaibazzi, Cardiologo, Responsabile Coordinamento attività specialistiche ambulatoriali cardiologiche dell'Azienda ospedaliera universitaria di Parma e il dottor Daniele Cattani, Medico di medicina generale. Sul finale della trasmissione come sempre spazio all'emergenza Covid , argomento di strettissima attualità. Per intervenire in diretta si può chiamare il numero 0521 – 464227 , oppure inviare sms o whatsapp al 333 – 9200170 o inviare una mail all'indirizzo checkupsalute@tvparma.it.

E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00