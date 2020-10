Torna questa sera alle ore 21,00 'Calcio e Calcio' per fotografare il momento del Parma a poche dal match con il Pescara e in vista della sfida di campionato con l'Inter. Ne parleremo in studio con Luca Ampollini, Antonio Cervi e Marcello Tosi, mentre in collegamento ci sarà ancora Luca Ferrari che raccoglierà gli umori dei tifosi sui social. In cabina di regia, anche questa sera, Francesca Mercadanti e Giuseppe Milano. Per intervenire in diretta sms-whatsapp 333-9200170.

E' possibile seguire Calcio e Calcio in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it