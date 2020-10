Oggi il Parma sarà a San Siro per il big match con l'Inter. Per permettere ai tifosi crociati che non potranno andare in trasferta a Milano di seguire la gara, ritorna questa sera 'Calcio e calcio diretta live'. A partire dalle ore 17,45 Giuseppe Milano con Luca Ampollini, Carlo Chiesa, Stefano Frigeri e, in collegamento dal Meazza, Marco Balestrazzi vi racconteranno e commenteranno il match minuto per minuto. Dalla redazione della Gazzetta di Parma avremo in collegamento poi Carlo Brugnoli e, ultimo ma non ultimo, la voce dei tifosi raccolta da Luca Ferrari attraverso #interparma e via sms e whatsapp allo 333-9200170. In più dopo il fischio finale subito in diretta i commenti dei protagonisti dalla mix zona dello stadio milanese.

Il telegiornale della sera su 12 TV Parma andrà in onda in forma ridotta al termine del primo tempo (ore 18,45 circa) e al termine della trasmissione (ore 20,30 circa).

12Tv Parma ore 17,45