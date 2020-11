Del progetto di restyling del parco della Cittadella si parlerà questa sera a «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. In studio ci saranno l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Parma Michele Alinovi, il presidente dell'Associazione “Amici della Cittadella” ed esponente del Comitato “Cittadella per Parma” Arturo Dalla Tana e il Capo Delegazione del Fai di Parma Giovanni Fracasso. Nel collegamento esterno dalla Cittadella, con il giornalista di 12Tv Parma Alberto Rugolotto, le voci di favorevoli e contrari al progetto. Nel corso del programma spazio anche alle notizie che riguardano gli ulteriori provvedimenti anti Covid del Governo e in più il punto della situazione sulla situazione sanitaria legata all'andamento pandemia nel parmense. Previste due dirette via Skype con il sinfaco di Fidenza Andrea Massari e con la responsabile del reparto Covid dell'Ospedale Maggiore, professoressa Tiziana Meschi. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera in diretta alle 21 su 12 Tv Parma.E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 21