Nuova puntata questa sera alle 21 di "Check Up Salute e Benessere”. Tema della trasmissione l'artrosi del ginocchio, una patologia degenerativa caratterizzata da una progressiva usura della cartilagine articolare che può portare fino ad una completa scopertura dell’osso sottostante. Per risolvere il problema si arriva all’intervento chirurgico di sostituzione protesica parziale o totale. Di questo argomento parleranno in studio : il dottor Aldo Ampollini, Specialista in Ortopedia della Casa di cura Città di Parma, il dottor Massimo Cattani, Specialista in Ortopedia della Casa di cura Città di Parma, la dottoressa Cristina Pietrantonio, Medico di Medicina generale e il dottor Tommaso Mori, Fisioterapista della Casa di cura Città di Parma. Per intervenire si può chiamare il numero 0521 - 464227 , oppure inviare sms o whatsapp al 333 - 9200170 o inviare una mail all'indirizzo checkupsalute@tvparma.it .

E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

12Tv Parma, mercoledì ore 21