Passo dopo passo il viaggio prosegue: torna questa sera alle 21 l'appuntamento con «Appennino, itinerari e sentieri». Nella terza puntata 12 Tv Parma vi condurrà lungo un anello suggestivo e poco conosciuto, a cavallo tra Emilia e Liguria: il percorso che porta dal passo del Crociglia alla scoperta della Ciapa Liscia e della Valle Tribolata. Nella versione autunnale, la trasmissione ideata e curata da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, propone nuovi itinerari, anche fuori dal parmense, mantenendo una costante: mostrare sentieri alla portata di tutti, compresi gli escursionisti meno esperti. In questo caso l'escursione partirà dal versante di Ferriere (PC) affacciandosi sui monti di Santo Stefano D'Aveto (GE). Nel corso della puntata verrà approfondita, tra i vari aspetti, anche la storia del territorio con il racconto dell'ultimo minatore della Val Nure, arrivato da pochi mesi a spegnere 100 candeline. Il format punta a valorizzare le perle della montagna, mete raggiungibili per una semplice gita in giornata con un budget limitato, in luoghi dove l'aria pulita è garantita, il distanziamento diventa naturale. Emanuele Mazzadi, guida ambientale escursionistica AIGAE accompagnerà le telecamere di 12 Tv Parma illustrando le peculiarità geologiche e paesaggistiche del posto e fornendo consigli utili a svolgere l'uscita in sicurezza.

Il terzo capitolo di «Appennino, itinerari e sentieri» sarà poi disponibile on demand sul sito www.12tvparma.it