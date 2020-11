Le patologie della tiroide sono il tema della nuova puntata di “Check Up Salute e Benessere” in onda questa sera alle 21 su 12Tv Parma. Nel programma di medicina, condotto dalla giornalista Francesca Strozzi, si parlerà di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie che colpiscono la ghiandola endocrina posta alla base del collo che produce l’ormone tiroideo, sotto forma di tirosina (T4) e triiodiotironina (T3). L’ormone tiroideo regola numerose funzioni del metabolismo, tra cui lo sviluppo del sistema nervoso centrale e l'accrescimento corporeo. La produzione di una adeguata quantità di ormoni tiroidei è indispensabile allo sviluppo dei vari apparati. La corretta funzione della tiroide è garantita da un adeguato apporto nutrizionale di iodio, se il componente è carente si sviluppano diverse patologie, come l’iper o l’ipoproduzione di ormone tiroideo da parte della ghiandola. Durante la trasmissione, si parlerà anche dei noduli benigni e maligni e delle tecniche chirurgiche per asportarli. Come sempre spazio all'argomento Covid 19 , argomento sanitario di strettissima attualità, legandolo al focus della trasmissione televisiva. Gli ospiti della puntata saranno: il Prof. Teore Ferri, Specialista in Otorinolaringoiatria della Casa di cura Città di Parma, il dott. Antonio Cuzzoli, Specialista in Endocrinologia della Casa di cura Città di Parma, il dott. Maurizio Vescovi Medico di Medicina Generale e la Psichiatra Prof. Chiara De Panfilis. Per intervenire in diretta si può chiamare il numero 0521 – 464227 o inviare sms o whatsapp al 333 – 9200170.

E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it