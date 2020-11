Unione Parmense degli Industriali - 75° Assemblea Annuale 2020 

La fotografia dell'economia parmigiana, le prospettive ma anche le incognite di questa stagione di pandemia. Questi alcuni dei temi di cui si parlerà oggi su 12 Tv Parma per la settancinquesima assemblea annuale dell'Unione Parmense Industriali. La nostra emittente trasmetterà in diretta l'evento a partire dalle ore 16,50. Il programma prevede in apertura il discorso introduttivo della presidente Upi Annalisa Sassi a cui farà seguito una tavola rotonda, moderata dal direttore di Radio 24-Il Sole 24 Ore Sebastiano Barisoni, con ospiti Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano e Giulio Sapelli, professore ordinario di Storia economica dell'Università degli Studi di Milano. Le conclusioni dell'assemblea saranno affidate al Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. La giornata di lavori dell'Assemblea Upi, oltre che in diretta, sarà replicata sempre oggi alle ore 21.