Aria pulita e distanziamento. Possono bastare questi due buoni motivi per una gita in montagna? Non solo gli unici: camminare fa bene alla salute, in autunno la natura offre colori e scenari incantevoli in Appennino. La quarta puntata della seconda serie di “Appennino, itinerari e sentieri” questa sera alle 21 vi porterà sul Ventasso. 12Tv Parma vi condurrà lungo un anello che parte dal Lago Calamone e raggiunge una delle vette più panoramiche della montagna reggiana. Nella versione autunnale, la trasmissione, ideata e curata da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, propone nuovi itinerari, anche fuori dal parmense, mantenendo una costante: mostrare sentieri alla portata anche di escursionisti meno esperti. In questo caso, l'uscita dedicherà un tributo alla tragedia dell'eliambulanza Charlie Alpha, nel 30esimo anniversario dell'incidente avvenuto proprio sul Ventasso. Sarà Marco Boselli, coordinatore della Centrale operativa 118 Parma ovest, ad accompagnare le telecamere sul posto e a ricordare i fatti dell'agosto 1990. Ginetto Montipò e Gianluca Giovanardi, presidenti rispettivamente delle sezioni Cai di Castelnovo Monti e Parma, saranno le guide che aiuteranno i telespettatori a scoprire le peculiarità geologiche e paesaggistiche del territorio, fornendo consigli utili a svolgere l'uscita in sicurezza. Il quarto capitolo di “Appennino, itinerari e sentieri” sarà poi disponibile on demand sul sito 12tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00

