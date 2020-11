Nuova puntata di “Check Up Salute e Benessere” di strettissima attualità. Questa sera alle 21 andrà in onda su 12 Tv Parma, il programma a cura della giornalista Francesca Strozzi, con tema le polmoniti, anche da Covid 19. La polmonite è un’infiammazione di origine virale o batterica che interessa gli alveoli polmonari, la parte terminale dei polmoni, la cui funzione è quella di estrarre l’ossigeno dall’aria che si respira e di cedere anidride carbonica. La polmonite virale è la forma più rara della malattia; quella più diffusa è certamente quella batterica che è riconducibile all’azione patogena di un batterio, lo Streptococcus pneumoniae o pneumococco. Con la pandemia legata al Covid 19 si è sentito molto parlare di polmonite interstiziale, una particolare tipologia di polmonite contraddistinta dall’infiammazione dell’interstizio polmonare, che in effetti è una possibile complicanza del coronavirus. Va detto però che questo tipo di polmonite è tipica di tutte le infezioni virali, non solo del Covid, ma anche dell’influenza e di altri virus. Nel corso della puntata si parlerà sia degli aspetti diagnostici che della terapia delle polmoniti. Saranno trasmessi video e fotografie per comprendere al meglio la malattia e un paziente racconterà la propria esperienza nella rubrica “L'ho vissuta così..”. Saranno ospiti in studio: il prof. Angelo Cuomo, Specialista in Malattie dell'Apparto respiratorio della Casa di cura Città di Parma , il dottor Francesco Negri, Specialista in Radiologia della Casa di cura Città di Parma, la prof. ssa Marina Aiello Responsabile della Struttura semplice di funzionalità polmonare dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e il medico di Medicina Generale Francesco Bonagura. Per intervenire in diretta si può chiamare il numero 0521 – 464227 o inviare sms o whatsapp al 333 – 9200170.E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA 12 tv parma