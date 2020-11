Domani ritorna il campionato e così questa sera ritorna su 12 Tv Parma 'Calcio e calcio'. Dalle ore 21,00 Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti fotograferanno la situazione in vista del match con la Roma assieme a Luca Ampollini, Matteo Caselli e Paolo Conti. In più sarà ospite in collegamento Stefano Frigeri e Dario Serventi, uno degli artefici del canale youtube crociato 'Gli Asprillas'.

La voce dei tifosi la raccoglieremo tramite sms e whatsapp al 333-9200170 ma anche con i video che raccoglierà sul web Luca Ferrari.

E' possibile seguire Calcio e Calcio in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.