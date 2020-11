La sfida dell'Olimpico fra Roma e Parma sarà raccontata e commenta in diretta questo pomeriggio a partire dalle ore 14,45 anche su 12 Tv Parma. In onda una puntata speciale di 'Calcio e calcio diretta live' con, in studio, Giuseppe Milano, Luca Ampollini, Carlo Chiesa e Stefano Frigeri. In collegamento da Roma dallo stadio Olimpico ci saranno invece Sandro Piovani, inviato della Gazzetta di Parma, e la storica penna della Gazzetta dello Sport, oggi collaboratore di Gazzetta di Parma, Giorgio Lo Giudice, grande conoscitore di Fabio Liverani.

In più i commenti dei tifosi in diretta via sms e whatsapp al 333-9200170 e, grazie ai collegamento con Luca Ferrari, sull'hastag, decisamente bollente questo pomeriggio, #romaparma.