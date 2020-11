La speranza è quella che le restrizioni si allentino. Con la curva del contagio sostanzialmente stabile, e con le strutture sanitarie regionali che reggono l'urto della seconda ondata della pandemia, Parma e l'Emilia-Romagna contano sul passaggio dalla zona arancione a quella gialla. Innanzitutto vorrebbe dire che il Covid fa un po' meno paura, sebbene sia assolutamente necessario non abbassare la guardia e rispettare tutte le norme anti contagio. Ma occorre anche tenere conto delle conseguenze di una fase storica difficilissima per numerosi comparti economici, con una crisi che rischia di diventare durissima da superare. Il Governo promette ristori, Regione e Comune di Parma anche. Per il nostro territorio l'Amministrazione Comunale ha stanziato una cifra di circa 5 milioni di euro per aiuti a settori come commercio, turismo, cultura, sport. E proprio le misure a sostegno delle Associazioni sportive giovanili saranno tra i temi che verranno affrontati questa sera a «Parma Europa», la trasmissione condotta da Pietro Adrasto Ferraguti in onda alle 21 su 12 Tv Parma. In studio ci sarà il vicesindaco di Parma e Assessore allo Sport Marco Bosi, mentre in diretta dalla sede del Coni di Parma verrà data voce ad alcuni esponenti del mondo sportivo locale: con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto ci saranno, tra gli altri, il presidente del Cus Parma Michele Ventura, il presidente del Comitato provinciale della Federazione Italiana Pallavolo Cesare Gandolfi, il presidente della Polisportiva Inzani Sergio Greci, il presidente dell'Inter Club Vanni Villa e Rossana Fumarola, titolare di una palestra commerciale. Con loro Antonio Bonetti, delegato provinciale del Coni e che per anni è stato un medico di Medicina Sportiva. In studio con Bosi il confronto con il consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri. Per tutte le informazioni legate all'andamento della pandemia sul nostro territorio, con gli ultimi dati sui contagi e sulla situazione all'Ospedale Maggiore, e più in generale sul lavoro che viene svolto sul territorio per tracciare i contagi e per l'assistenza domicilioare delle persone affette dal virus, interverranno in trasmissione Sandra Rossi, Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e della struttura complessa di Prima Anestesia e rianimazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Paolo Cozzolino, Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usl. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera in diretta alle 21 su 12 Tv Parma.

E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma, martedì ore 21