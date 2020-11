Varici e vene varicose: come risolvere il problema

Le varici sono l'argomento della puntata di “Check Up Salute e Benessere” che andrà in onda questa sera alle 21 su 12Tv Parma, a cura di Francesca Strozzi. Con autorevoli ospiti in studio, sarà approfondito il tema delle varici o vene varicose e dei modi più innovativi per risolvere il problema senza dolore, tagli o cicatrici così da poter tornare, in tempi stretti, alle proprie attività e al proprio lavoro. Aspetto non secondario considerando che l'insufficienza venosa cronica, più comunemente conosciuta come vene varicose o varici, nei paesi occidentali causa un numero di ore di lavoro perse maggiore di quelle causate da una malattia arteriosa. Le vene varicose colpiscono soprattutto le donne e sono un disturbo ereditario. Fino a pochi anni fa la chirurgia tradizionale prevedeva solo la tecnica dello stripping, nella quale la vena safena veniva asportata chirurgicamente in modo invasivo. Ma l’operazione è, invasiva e dolorosa, prevede alcuni giorni di degenza e immobilità e si effettua in anestesia spinale o generale. Poi si è passati alla tecnica meno invasiva con il laser che “chiude” la vena ma che risulta ancora in parte dolorosa per via dell’energia termica emessa. Da qualche anno il dott. Claudio Pecis specialista in Chirurgia Vascolare della casa di Cura Città di Parma, utilizza la tecnica del cianoacrilato, una speciale colla, che, con gli stessi risultati chirurgici, elimina il dolore, i tagli, le cicatrici e viene eseguita senza anestesia. L’unica controindicazione è costituita dall’essere allergici alla colla biocompatibile e la raccomandazione post operatoria è quella di tenere per circa un mese una calza elastica. Insieme al dottor Pecis, parleranno di questo argomento Alice Cenci, medico di Medicina Generale e Laura Papaleo fisioterapista della casa di Cura Città di Parma. Come ogni puntata spazio anche alla testimonianza di un paziente nella rubrica “L'ho vissuta così...” Per intervenire in diretta si può chiamare il numero 0521 – 464227 o inviare sms o whatsapp al 333 – 9200170. E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it