"No more 3-5-2". Ruoterà attorno a questa dichiarazione del presidente del Parma Calcio 1913 la puntata di questa sera di "Calcio e calcio" in onda dalle ore 21 su 12 Tv Parma. Come giocheranno i crociati con il Genoa, come interpreteranno le nuove scelte tecniche di Liverani e soprattutto cosa succederà con il Genoa e con il Benevento sono gli altri quesiti a cui proveranno a dare risposta in studio Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti con Luca Ampollini, Antonio Cervi e il supertifoso Stefano Ramenzoni. In collegamento invece ci sarà come sempre Luca Ferrari per riassumere attese e umori della tifoseria crociata e genoana. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

E' possibile seguire Calcio e Calcio in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma, giovedì ore 21