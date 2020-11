Visto il successo di ascolti e contatti sul web per la seconda serie di “Appennino, itinerari e sentieri”ed in attesa di poter finalmente tornare a camminare sulle nostre amate montagne, 12 Tv Parma ripropone in due serate l'intera edizione autunnale appena conclusa . Si parte questa sera alle 21,00 con la gita alla Pietra di Bismantova che si è avvalsa dell'accompagnamento di Ginetto Montipò, guida Cai che ha scritto la storia dell'alpinismo italiano partendo proprio dal massiccio roccioso reggiano,quella Pietra che ha ispirato Dante per il Canto IV del Purgatorio. Si proseguirà visitando il borgo di Corchia sul sentiero delle antiche miniere fino al Monte Binaghè, un viaggio alla scoperta della Val Manubiola e delle sue tradizioni, in compagnia delle guide AIGAE Maria Molinari e Giacomo Agnetti e del geologo Giovanni Michiara. L'ultima tappa ci condurrà lungo un anello suggestivo e poco conosciuto, a cavallo tra Emilia e Liguria: il percorso che porta dal passo del Crociglia alla scoperta della Ciapa Liscia e della Valle Tribolata. In questo caso l'escursione partirà dal versante di Ferriere (PC) affacciandosi sui monti di Santo Stefano D'Aveto (GE). Nel corso della puntata verrà approfondita, tra i vari aspetti, anche la storia del territorio con il racconto dell'ultimo minatore della Val Nure, arrivato da pochi mesi a spegnere 100 candeline.

